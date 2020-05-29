Декларація Вакарчука. Фото: Голос

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Святослав Вакарчук, народний депутат від фракції «Голос» і лідер гурту «Океан Ельзи», подав електронну декларацію за 2019 рік.

У минулому році народний депутат отримав 3,7 млн ​​доходу. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій НАЗК.

Частина цієї суми — його зарплата як депутата. За 2019 рік він задекларував 169,5 тис. грн такого доходу. Основна частина його прибутку — це дивіденди від ТОВ «Суперсиметрія». Вакарчук отримав їх на суму 2,5 млн грн.

Ще майже 670 тис. грн відсотків за вклади він отримав у «Райффайзен Банк Аваль». Також він задекларував 300 тис. грн гонорарів і 49 тис. грн компенсації від страхової компанії за ремонт автомобіля. Окрім того, нардеп отримав 6 тис. грн роялті від партії «Голос».

Співмешканка Вакарчука Ляля Фонарьова задекларувала 250 тис. грн від підприємницької діяльності, 98 тис. грн зарплати і понад 475 тис. грн приросту коштів на рахунках «у зв’язку з управлінням грошовими активами». Окрім того, разом пара володіє трьома квартирами в Києві, загальна вартість яких 6,4 млн грн, а також будинком і земельною ділянкою в с. Гнідин Бориспільського району Київської області. Їх загальна вартість складає 1,1 млн грн.

Ще Вакарчук володіє одним машиномісцем в Києві і орендує нежитлові приміщення площею 120 і 18,1 кв.м. Також у нардепа і Фонарьової є чотири автомобілі: BMW 528I, Range Rover, BMW G32 640i xDrive і Renault Laguna. Загальна вартість цих машин — майже 4 млн грн.

У Вакарчука також є 1 млн 150 тис. грн акцій ПАТ «Стахановський завод феросплавів» і 1 тис. грн акцій ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій вирішив не вказувати в декларації елітне майно своєї цивільної дружини Тетяни Декало.