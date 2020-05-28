Озоновий шар захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання

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Масове вимирання, яке відбулося 359 млн років тому під час Девонського періоду, могло статися через різке зниження концентрації в земній атмосфері озону, котрий не дає ультрафіолетовому випромінюванню дістатися поверхні нашої планети.

Такого висновку дійшли учені зі Саутгемптонівського університету (США), повідомляє прес-служба вишу.

Девонське вимирання призвело до зникнення 75% видів тварин, що робить його одним із найбільших в історії Землі і другим за рахунком після Ордовицько-Силурійського, котре сталося 440 млн років тому.

Учені, проаналізувавши зразки гірських порід, зібраних у гірських полярних регіонах Східної Гренландії, знайшли докази того, що саме високий рівень ультрафіолетового випромінювання 359 млн років тому руйнував лісові екосистеми та знищив багато видів риб та чотириногих хребетних тварин, які тоді починали освоювати сушу.

Цей згубний ріст ультрафіолетового випромінювання стався в рамках одного з кліматичних циклів Землі, а не був викликаний сторонньою подією, такою як виверження вулканів чи падіння астероїдів.

Озоновий колапс стався, коли клімат швидко прогрівався після інтенсивного льодовикового періоду. Дослідники припускають, що Земля в результаті змін клімату невдовзі знову може досягти подібних температур.

В результаті може статися аналогічний колапс озонового шару і глобальне потепління перетвориться в глобальну катастрофу для всієї сухопутної флори і фауни, а також мешканців мілководь, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, американські вчені встановили причини найбільш масового вимирання тварин в історії Землі.