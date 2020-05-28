Озоновый слой защищает Землю от ультрафиолетового излучения

https://racurs.ua/n138941-razrushenie-ozonovogo-sloya-privelo-ko-vtoromu-massovomu-vymiraniu-v-istorii-zemli.html

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Массовое вымирание, которое произошло 359 млн лет назад во время Девонского периода, могло случиться из-за резкого снижения концентрации в земной атмосфере озона, который не дает ультрафиолетовому излучению добраться до поверхности нашей планеты.

К такому выводу пришли ученые из Саутгемптоновского университета (США), сообщает прес-служба вуза.

Девонское вымирания привело к исчезновению 75% видов животных, что делает его одним из крупнейших в истории Земли и вторым по счету после Ордовикско-Силурийского, которое произошло 440 млн лет назад.

Ученые, проанализировав образцы горных пород, собранных в горных полярных регионах Восточной Гренландии, нашли доказательства того, что именно высокий уровень ультрафиолетового излучения 359 млн лет назад разрушал лесные экосистемы и уничтожил многие виды рыб и четвероногих позвоночных животных, которые тогда начинали осваивать сушу.

Этот губительный рост ультрафиолетового излучения произошел в рамках одного из климатических циклов Земли, а не был вызван посторонним событием, таким как извержения вулканов или падения астероидов.

Озоновый коллапс произошел, когда климат быстро прогревался после интенсивного ледникового периода. Исследователи предполагают, что Земля в результате изменений климата вскоре снова может достичь подобных температур.

В результате может произойти аналогичный коллапс озонового слоя и глобальное потепление превратится в глобальную катастрофу для всей сухопутной флоры и фауны, а также жителей мелководий, — отмечают исследователи.

Напомним, американские ученые установили причины наиболее массового вымирания животных в истории Земли.