NASA розповіла про новий запуск Crew Dragon. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n138943-nasa-rozpovila-pro-novyy-zapusk-crew-dragon-i-sprognozuvala-koly-astronavty-potraplyat-na-mks.html

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SpaceX (Спейс Ікс) два дні тому скасувала запуск космічного корабля Crew Dragon на орбіту Землі, який повинен був відбутися 28 травня. Його відклали через погані погодні умови.

Друга спроба відправки SpaceX на орбіту відбудеться вже завтра, 30 травня, о 22.00 за київським часом. Якщо запуск відбудеться, то екіпаж пілотованої місії зможе потрапити на Міжнародну космічну станцію (МКС) вже наступного дня, 31 травня, повідомили в NASA.

На орбіту збираються відправити астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці. Якщо погодні умови не підведуть і запуск ракети відбудеться вчасно, то вони прилетять до МКС вже 31 травня о 17.29 за київським часом. Також передбачається, що через 2,5 години після цього відкриється люк між МКС і Crew Dragon.

NASA також не виключає, що запуск можуть скасувати і 30 травня. У такому випадку його перенесуть на наступний день, 31 травня.

Нагадаємо, 27 травня компанія Ілона Маска скасувала свою місію з відправки астронавтів на Міжнародну космічну станцію через погоду. Ракета Falcon 9 повинна була стартувати о 23.33 з майданчика в космічному центрі імені Кеннеді. Очікувалося, що місія стане першим пілотованим польотом для космічного корабля SpaceX Crew Dragon.