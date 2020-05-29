Затори в Києві. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n138944-kyyiv-znovu-paralizovanyy-masshtabnymy-zatoramy-karta.html

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Затори в Києві попри відновлення роботи громадського транспорту та запуск метро ​​не зникають. У п’ятницю, 29 травня, в столиці знову ускладнено рух на всіх мостах, в центрі міста і на деяких магістралях.

Станом на 8.30 в Києві спостерігаються масштабні затори. Насамперед, рух ускладнено на всіх мостах міста. Паралізовано рух на Північному мосту в сторону правого берега. Там до ремонту додалася аварія. На мосту Метро, ​​Патона, Дарницькому і Південному також спостерігаються затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Рух автомобілів на лівому березі ускладнений на Броварському проспекті, бульварі Перова, проспектах Гагаріна і Соборності, Дарницькому шосе, Дніпровській набережній, проспектах Бажана та Шухевича.

На правому березі зупинилися в заторах вулиця Набережно-Рибальська, Набережне шосе, проспект Перемоги, вулиці Жилянська, Іллєнко та Теліги. Ускладнено рух також на проспекті Лобановського і Голосіївському проспекті. Центр Києва теж скували затори.

Нагадаємо, вчора ДТП в Києві за участю вантажівки зафіксували в Шевченківському районі. Автомобіль застряг під мостом, заблокувавши рух транспорту.