Розстріл на Житомирщині: єдиний врятований у бійні розповів, що сталося вночі, фото — InfoResist

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Розстріл на Житомирщині прокоментував єдиний вцілілий у бійні чоловік. Вадим Федюнін, ветеран батальйону імені Кульчицького, розповів журналісту Юрію Бутусову про те, що сталося на ставку поблизу села Новоселиці Житомирської області.

Саме Федюніну вдалося вижити, він втік від стрільця, коли той застрелив вже кількох його друзів, в тому числі тих, хто спав поруч з ним.

Рибалити до Захаренка прибули восьмеро чоловіків, певний час з ними був ще один місцевий мешканець, який встиг піти до стрілянини. В Захаренка чоловіки були не вперше.

Федюнін називає маячнею версії убивства, які промайнули в ЗМІ, зокрема, про вимагання, а також погане ставлення Захаренка до атошників.

Може «білка» у нього, я не знаю. Ніяких розумних причин бути не може. Він убив гідних людей, порядних, які йому багато років допомагали. Ось як це пояснити? Я не знаю, як нормальна людина може таке пояснити, — розповідає Федюнін.

В розмові із журналістом він часто згадує про алкоголь: чоловіки пили, курили траву, теревенили.

Більшість приїжджих пішли спати ще до одинадцятої вечора. Федюніна вже за кілька хвилин розбудили крики та постріли. Захаренко по черзі розстрілював його товаришів і при цьому лаявся.

Я ще не встиг заснути. Я чув. Пролунали постріли. І крики одночасно з пострілами. «Ах ти ж, с*ка». І постріли. Він вигукував, коли стріляв. Кошмар був сильний, звичайно. Він професійний мисливець, перезаряджається за кілька секунд. Завжди цим хвалився перед усіма. Тобто, там шансів не було, — каже Федюнін.

Захаренко увірвався і до будиночка, у якому спали троє рибалок. Під час боротьби з ним відразу загинув один з чоловіків, а Федюніну вдалося втекти до села і викликати допомогу.

За словами чоловіка, загиблі мали з собою зброю, оскільки «військові люди», але вона залишилася в машинах в чохлах, її дістали вже після вбивства хлопців.

Нагадаємо, що 21 травня Захаренко розстріляв сімох осіб — компанію ветеранів та військовослужбовців, які приїхали на риболовлю на ставок. Вони давно приятелювали зі стрільцем, підтримували його матеріально. Суд арештував Захаренка до 20 липня без права внесення застави.