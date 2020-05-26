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Ракурс
Розстріл нацгвардійців: сімох загиблих на Житомирщині поховали поруч, фото — М.Мединський

Сімох розстріляних на Житомирщині нацгвардійців поховали поруч (ФОТО, ВІДЕО)

26 тра 2020, 16:49
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Похорон вбитих на риболовлі сімох нацгвардійців-ветеранів АТО відбувся сьогодні на Лісовому кладовищі у Києві. Їх поховали поруч один з одним.

Панахида тривала кілька годин. Фото і відео з похорону оприлюднив у Фейсбук священик Микола Мединський.

Розстріл нацгвардійців: сімох загиблих на Житомирщині поховали поруч, фото — М.Мединський

Розстріляні під час риболовлі на Житомирщині у різний час служили добровольцями в батальйоні імені Кульчицького, який сформували у 2014 році з учасників Революції гідності, були військовими Нацгвардії або волонтерами.

Сьогодні поховали таких бійців: Владислава Мамиченка, Андрія Москальця, Ескендера Османова, Володимира Купріянова, Олександра Білоуса, Віталія Вульчина, Романа Ханенка.

Розстріл нацгвардійців: сімох загиблих на Житомирщині поховали поруч, фото — М.Мединський

Крім рідних, провести в останню путь вбитих чоловіків прийшли кілька сотень людей, серед яких були і їхні військові побратими та нацгвардійці. Чимало бійців тримали прапори Національної гвардії та червоно-чорні стяги.

Розстріл нацгвардійців: сімох загиблих на Житомирщині поховали поруч, фото — М.Мединський

Розстріл нацгвардійців: сімох загиблих на Житомирщині поховали поруч, фото — М.Мединський

Нагадаємо, що кривава трагедія сталася в ніч на 22 травня біля села Новоселиці на Житомирщині. 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію чоловіків, які відпочивали біля ставка. Більшість з них загинули уві сні. Одному чоловіку вдалося втекти.

Серед причин стрілянини основною вважають побутовий конфлікт, що стався між Захаренком і ветеранами АТО через вживання алкоголю. Сварка між чоловіками нібито виникла через ідеологічні розбіжності та через військову службу.

Суд арештував Захаренка до 20 липня без можливості внести заставу.

Розстріл нацгвардійців: сімох загиблих на Житомирщині поховали поруч, фото — М.Мединський



Розстріл нацгвардійців: сімох загиблих на Житомирщині поховали поруч, фото — М.Мединський

Розстріл нацгвардійців: сімох загиблих на Житомирщині поховали поруч, фото — М.Мединський

Джерело: Ракурс


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