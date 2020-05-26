Расстрел нацгвардейцев: семерых погибших на Житомирщине похоронили рядом, фото — М.Мединский

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Ракурс

Похороны убитых на рыбалке семерых нацгвардейцев-ветеранов АТО состоялись сегодня на Лесном кладбище в Киеве. Их похоронили рядом друг с другом.

Панихида продолжалась несколько часов. Фото и видео с похорон обнародовал в Фейсбук священник Николай Мединский.

Расстрелянные во время рыбалки на Житомирщине в разное время служили добровольцами в батальоне имени Кульчицкого, который сформировали в 2014 году из участников Революции достоинства, были военными Нацгвардии или волонтерами.

Сегодня похоронили таких бойцов: Владислава Мамиченка, Андрея Москальца, Эскендера Османова, Владимира Куприянова, Александра Белоуса, Виталия Вульчина, Романа Ханенко.

Кроме родных, проводить в последний путь убитых мужчин пришли несколько сотен человек, среди которых были и их военные собратья и нацгвардейцы. Немало бойцов держали флаги Национальной гвардии и красно-черные флаги.

Напомним, что кровавая трагедия произошла в ночь на 22 мая возле села Новоселицы на Житомирщине. 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию мужчин, которые отдыхали возле озера. Большинство из них погибли во сне. Одному мужчине удалось скрыться.

Среди причин стрельбы основной считают бытовой конфликт, произошедший между Захаренко и ветеранами АТО из-за употребления алкоголя. Ссора между мужчинами якобы возникла из-за идеологических разногласий.

Суд арестовал Захаренко до 20 июля без возможности внести залог.