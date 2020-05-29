Расстрел на Житомирщине: единственный уцелевший в бойне рассказал, что произошло ночью, фото — InfoResist

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Расстрел на Житомирщине прокомментировал единственный уцелевший в бойне. Вадим Федюнин, ветеран батальона имени Кульчицького, рассказал журналисту Юрию Бутусову о том, что произошло на пруду вблизи села Новоселицы Житомирской области.

Именно Федюнину удалось выжить, он бежал от стрелка, когда тот уже убил нескольких его друзей, в том числе тех, кто спал рядом с ним.

Рыбачить к Захаренко прибыли восемь мужчин, некоторое время с ними был еще один местный житель, который успел уйти до стрельбы. У Захаренко мужчины были не впервые.

Федюнин называет бредом версии убийства, которые назывались в СМИ, в частности, о вымогательстве, а также плохом отношение Захаренко к атошникам.

Может «белка» у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, как нормальный человек может такое объяснить, — рассказывает Федюнин.

В разговоре с журналистом он часто вспоминает об алкоголе: мужчины пили, курили траву, болтали.

Большинство приезжих пошли спать еще до одиннадцати вечера. Федюнина уже через несколько минут разбудили крики и выстрелы. Захаренко поочередно расстреливал его товарищей и при этом ругался.

Я еще не успел заснуть. Я слышал. Прозвучали выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. «Ах ты, с*ка». И выстрелы. Он выкрикивал, когда стрелял. Кошмар был сильный, конечно. Он профессиональный охотник, перезаряжается за несколько секунд. Всегда этим хвастался перед всеми. То есть, там шансов не было, — говорит Федюнин.

Захаренко ворвался в домик, в котором спали трое рыбаков. Во время борьбы с ним сразу погиб один из мужчин, а Федюнину удалось убежать в село и вызвать помощь.

По словам мужчины, погибшие имели с собой оружие, поскольку «военные люди», но оно осталась в машинах в чехлах. Его достали уже после убийства.

Напомним, что 21 мая Захаренко расстрелял семерых человек — компанию ветеранов и военнослужащих, приехавшие на рыбалку на пруд. Они давно дружили со стрелком, поддерживали его материально. Суд арестовал Захаренко до 20 июля без права внесения залога.