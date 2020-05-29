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Перестрелка в Броварах. Фото: РБК-Украина
Возвращение в 90-е: на Киевщине перевозчики устроили массовую перестрелку, 10 стрелков задержали (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n138947-vozvraschenie-v-90-e-na-kievschine-perevozchiki-ustroili-massovuu-perestrelku-10-strelkov.htmlРакурс
В Броварах Киевской области сегодня утром перевозчики устроили массовую перестрелку.
Конфликт произошел около 7.15 утра. По предварительной информации, массовая перестрелка произошла между перевозчиками, которые занимаются пассажирскими перевозками, и их коллегами-нелегалами. Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.
На место происшествия приехали правоохранители. Им удалось задержали 10 человек с целым арсеналом оружия. Однако на видео видно, что людей, участвовавших в перестрелке, было гораздо больше. Все задержанные — жители других регионов.
Пока неизвестно о раненых или погибших в результате конфликта. Отмечается, что перестрелка произошла возле завода «Торгмаш», который расположен на улице Москаленко в Броварах.
Во время перестрелки некоторые пули попадали в дома, расположенные возле места происшествия.
Как писал «Ракурс», 21 мая мужчина в Житомирской области расстрелял семь человек — компанию ветеранов и военнослужащих, приехавшие на рыбалку на пруд. Позже единственный уцелевший в бойне мужчина, Вадим Федюнин, рассказал, что произошло той ночью.