Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n138950-pogoda-v-ukrayini-synoptyky-poperedjaut-pro-sylnyy-viter-v-zahidnyh-oblastyah-karta.html

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Погода в Україні сьогодні буде мінливою. По всій території країни пройдуть дощі, а в західних областях очікується штормовий вітер.

Швидкість вітру досягатиме 15−20 м/с. Це відповідає першому рівню небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики обіцяють штормовий вітер у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях. Також сильні пориви можуть спостерігатися в Луцьку, Рівному, Житомирі та Вінниці.

Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Температура повітря сьогодні в західних областях вдень підніметься до 15−17° тепла, а вночі буде +8−10°. І вдень, і вночі на заході будуть йти сильні дощі.

Нагадаємо, раніше негода накрила Одесу. У місті за день випала двомісячна норма опадів. Злива величезної сили накрила місто, перетворивши вулиці у стрімкі водні потоки. Каналізаційна система не встигала відводити настільки великий обсяг води, в низинах утворилися глибокі озера.