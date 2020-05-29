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Коронавірус в Україні. Фото: «Слуга народу» у Фейсбук

МОЗ похвалилося хорошою тенденцією боротьби з коронавірусом попри понад 400 нових хворих (КАРТА)

29 тра 2020, 10:19
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Коронавірус в Україні діагностований вже у 22 тис. 811 осіб, із них 1 тис. 693 — діти та 4 тис. 411 — медпрацівники. За останню добу захворіли ще 429 українців, із них по 66 — діти та медпрацівники. Госпіталізовано 106 нових хворих.

Також за добу зафіксовано 10 летальних випадків, водночас одужали ще 495 пацієнтів. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що в Україні вже сформувалася «хороша тенденція», адже впродовж декількох днів реєструється більше випадків одужання, аніж нових захворювань. Про це він розповів 29 травня під час щоденного онлайн-брифінгу.

Загалом в Україні коронавірус подолали майже 9 тис. осіб, а летальних випадків — 679. Степанов розповів, що за останню добу було зроблено 10,5 тис. ПЛР-тестувань.



За добу найбільше нових хворих зареєстрували Чернівецькій та Львівській областях — 58 та 50 випадків, а також у Києві — 56 інфікованих. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

  • Вінницька область — 957 випадків;
  • Волинська область — 863 випадки;
  • Дніпропетровська область — 930 випадків;
  • Донецька область — 158 випадків;
  • Житомирська область — 694 випадки;
  • Закарпатська область — 1147 випадків;
  • Запорізька область — 431 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1360 випадків;
  • Кіровоградська область — 503 випадки;
  • м. Київ — 2849 випадків;
  • Київська область — 1535 випадків;
  • Львівська область — 1563 випадки;
  • Луганська область — 46 випадків;
  • Миколаївська область — 284 випадки;
  • Одеська область — 878 випадків;
  • Полтавська область — 268 випадків;
  • Рівненська область — 1628 випадків;
  • Сумська область — 167 випадків;
  • Тернопільська область — 1145 випадків;
  • Харківська область — 1011 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 407 випадків;
  • Чернівецька область — 3259 випадків;
  • Черкаська область — 401 випадок;
  • Чернігівська область — 150 випадків.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ


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