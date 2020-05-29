МОЗ похвалилося хорошою тенденцією боротьби з коронавірусом попри понад 400 нових хворих (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n138949-moz-pohvalylosya-horoshou-tendenciieu-borotby-z-koronavirusom-popry-ponad-400-novyh-hvoryh-karta.htmlРакурс
Коронавірус в Україні діагностований вже у 22 тис. 811 осіб, із них 1 тис. 693 — діти та 4 тис. 411 — медпрацівники. За останню добу захворіли ще 429 українців, із них по 66 — діти та медпрацівники. Госпіталізовано 106 нових хворих.
Також за добу зафіксовано 10 летальних випадків, водночас одужали ще 495 пацієнтів. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що в Україні вже сформувалася «хороша тенденція», адже впродовж декількох днів реєструється більше випадків одужання, аніж нових захворювань. Про це він розповів 29 травня під час щоденного онлайн-брифінгу.
Загалом в Україні коронавірус подолали майже 9 тис. осіб, а летальних випадків — 679. Степанов розповів, що за останню добу було зроблено 10,5 тис. ПЛР-тестувань.
За добу найбільше нових хворих зареєстрували Чернівецькій та Львівській областях — 58 та 50 випадків, а також у Києві — 56 інфікованих. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:
- Вінницька область — 957 випадків;
- Волинська область — 863 випадки;
- Дніпропетровська область — 930 випадків;
- Донецька область — 158 випадків;
- Житомирська область — 694 випадки;
- Закарпатська область — 1147 випадків;
- Запорізька область — 431 випадок;
- Івано-Франківська область — 1360 випадків;
- Кіровоградська область — 503 випадки;
- м. Київ — 2849 випадків;
- Київська область — 1535 випадків;
- Львівська область — 1563 випадки;
- Луганська область — 46 випадків;
- Миколаївська область — 284 випадки;
- Одеська область — 878 випадків;
- Полтавська область — 268 випадків;
- Рівненська область — 1628 випадків;
- Сумська область — 167 випадків;
- Тернопільська область — 1145 випадків;
- Харківська область — 1011 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 407 випадків;
- Чернівецька область — 3259 випадків;
- Черкаська область — 401 випадок;
- Чернігівська область — 150 випадків.