Коронавірус в Україні. Фото: «Слуга народу» у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n138949-moz-pohvalylosya-horoshou-tendenciieu-borotby-z-koronavirusom-popry-ponad-400-novyh-hvoryh-karta.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований вже у 22 тис. 811 осіб, із них 1 тис. 693 — діти та 4 тис. 411 — медпрацівники. За останню добу захворіли ще 429 українців, із них по 66 — діти та медпрацівники. Госпіталізовано 106 нових хворих.

Також за добу зафіксовано 10 летальних випадків, водночас одужали ще 495 пацієнтів. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що в Україні вже сформувалася «хороша тенденція», адже впродовж декількох днів реєструється більше випадків одужання, аніж нових захворювань. Про це він розповів 29 травня під час щоденного онлайн-брифінгу.

Загалом в Україні коронавірус подолали майже 9 тис. осіб, а летальних випадків — 679. Степанов розповів, що за останню добу було зроблено 10,5 тис. ПЛР-тестувань.

За добу найбільше нових хворих зареєстрували Чернівецькій та Львівській областях — 58 та 50 випадків, а також у Києві — 56 інфікованих. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу: