Карантин для 60-річних: міністр розповів, чи можна літнім людям йти на роботу, фото — Липовець

https://racurs.ua/ua/n138948-karantyn-dlya-60-richnyh-ministr-rozpoviv-chy-mojna-litnim-ludyam-yty-na-robotu.html

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Карантин в Україні пом’якшується, але не для всіх. Жодних послаблень для літніх людей до 22 червня наразі не передбачено і виходити на роботу вони поки не можуть.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні на брифінгу в МОЗ розповів, що у постанові Кабміну № 391 йдеться про обов’язкову самоізоляцію осіб, старших 60 років — саме вони входять у групу ризику під час епідемії коронавірусу.

Є виключення, зокрема, для осіб, які працюють в органах влади і самоврядування, а також на об'єктах критичної інфраструктури, — заявив Степанов.

Решта літніх людей, особливо пенсійного віку, повинні бути на самоізоляції.

Це робиться виключно заради здоров’я і життя. Адже серед летальних випадків понад 80% складають громадяни з групи ризику, — додав міністр.

Вчені вважають, що пік епідемії в Україні пройдено, але розслаблятися зарано.