Коронавірус в Україні. Фото: Pexels

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Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований у понад 22 тис. осіб. Тільки за останню добу інфікування підтвердили майже у 500 українців. Попри це вчені вважають, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус.

Піком вважається різке збільшення кількості хворих, після чого нових інфікованих стає менше. Усі країни проходять пік захворюваності. В Україні цей період тривав близько двох тижнів, але тепер щодня фіксується все менше нових хворих. Про це повідомляється в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні, який підготувала робоча група з математичного моделювання Інституту математичних проблем машин і систем НАН, пише «Укрінформ».

За інформацією НАН, динаміка поширення коронавірусу в Україні відбувається за сценарієм із невиразним піком, тобто без різкого збільшення кількості хворих. Вчені вважають, що найближчими тижнями відбудеться поступове згасання епідемії, проте не виключається і можливість другої хвилі захворювання.

Зазначається, що Україна змогла стримати зростання кількості хворих завдяки вчасно введеному карантину. Але тепер незрозуміло, якою буде статистика захворюваності після ослаблення обмежень. Саме ослаблення карантину може спричинити другу хвилю епідемії коронавірусу.

Згідно з дослідженням, абсолютний максимум інфікування в Україні зафіксували в період з 24 квітня по 2 травня, а також 2−8 травня. Швидше за все вірус поширювався у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях. Водночас в Івано-Франківській, Київській, Дніпропетровській та Тернопільській областях вчені зафіксували впевнене зниження захворюваності.

Також в Україні стабільно зростає кількість пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Очікується, що на початку червня кількість нових хворих поступово знизиться до позначки 380 осіб за добу.

Нагадаємо, раніше пульмонолог, кандидат медичних наук Марина Корчинська розповіла «Ракурсу», що друга хвиля коронавірусу в Україні буде.