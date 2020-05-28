Коронавирус в Украине. Фото: Pexels

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Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 22 тыс. человек. Только за последние сутки инфицирование подтвердили почти у 500 украинцев. Несмотря на это, ученые считают, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом.

Пиком считается резкое увеличение количества заболевших, после чего фиксируется снижение числа инфицированных. Все страны проходят пик заболеваемости. В Украине этот период длился около двух недель, но теперь ежедневно фиксируется все меньше новых заболевших. Об этом сообщается в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине, который подготовила рабочая группа по математическому моделированию Института математических проблем машин и систем НАН, пишет «Укринформ».

При этом динамика распространения коронавируса в Украине происходит по сценарию с невыразительным пиком, то есть без резкого скачка количества заболевших. Ученые считают, что в ближайшие две недели произойдет постепенное угасание эпидемии, однако не исключается и возможность второй волны заболевания.

Отмечается, что Украина смогла сдержать рост количества заболевших благодаря вовремя введенному карантину. Но теперь непонятно, какой будет статистика заболеваемости после ослабления ограничений. Именно ослабление карантина может привести ко второй волне эпидемии коронавируса.

Согласно исследованию, абсолютный максимум инфицирования коронавирусом в Украине зафиксировали в период с 24 апреля по 2 мая, а также 2−8 мая. Быстрее всего вирус распространялся во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях. При этом в Ивано-Франковской, Киевской, Днепропетровской и Тернопольской областях ученые зафиксировали уверенный спад заболевания.

Также в Украине стабильно растет количество пациентов, которые вылечились от коронавируса. Ожидается, что в начале июня количество новых заболевших постепенно снизится до отметки 380 человек за сутки.

Напомним, ранее пульмонолог, кандидат медицинских наук Марина Корчинская рассказала «Ракурсу», что вторая волна коронавируса в Украине будет.