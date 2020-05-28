В Одессе на фоне протестов освободили из СИЗО на поруки нардепов Андрея Хаецкого. Фото: Укринформ

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Ракурс

Пожар в колледже Одессы унес жизни 16 человек. Сегодня в Одесском апелляционном суде рассматривалась жалоба относительно содержания в СИЗО бывшего замдиректора «Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса» Андрея Хаецкого, которого подозревают в причастности к пожару в учебном заведении.

Суд принял решение освободить из СИЗО Хаецкого на поруки нардепов Сергея Колебошина и Анатолия Урбанского, сообщает в Telegram-канале «Думская».

Следует отметить, что под стенами суда, несмотря на сильный дождь, проходила акция в поддержку Хаецкого. Под Одесским апелляционным судом собралось около 200 митингующих.

Участники акции требовали освободить Хаецкого. По их мнению, он не причастен к пожару, так как на момент трагедии не занимал никакой должности в колледже и за две недели до инцидента передал все дела своему приемнику.

Также акция в поддержку Хаецкого проходила в Киеве возле здания Министерства внутренних дел. Ее участники скандировали: «Свободу Андрею Хаецкому!»

Киевские митингующие заявили, что поддерживают своих друзей из Одессы.

На фоне этих протестов и ходатайства нардепов суд освободил Хаецкого из СИЗО.

Как известно, Киевский районный суд Одессы 22 мая вынес решение о содержании Хаецкого в СИЗО без права внесения залога. Адвокат подозреваемого подал апелляцию.

Хаецкий — украинский поэт, автор сборника стихов «Три точки». Он также является основателем проекта уличной поэзии «Прямая речь» и свободного объединения поэтов «Just poetry».

В 2017 году Хаецкий устроился заместителем директора по административно-хозяйственной работе в «Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса». После увольнения из учебного заведения он пошел работать в центр, занимающийся патриотическим воспитанием молодежи при Одесской облгосадминистрации.

Хаецкий является единственным подозреваемым в данном уголовном деле, который был отправлен в СИЗО. Трое других подозреваемых находятся под домашним арестом.

Как ранее писал «Ракурс», заведующей дневным отделением «Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса» избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.