В Одесі на тлі протестів звільнили із СІЗО на поруки нардепів Андрія Хаєцького. Фото: Укрінформ

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Пожежа у коледжі Одеси забрала життя 16 осіб. Сьогодні в Одеському апеляційному суді розглядалася скарга щодо утримання в СІЗО колишнього заступника директора «Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» Андрія Хаєцького, якого підозрюють у причетності до пожежі у навчальному закладі.

Суд прийняв рішення звільнити з СІЗО Хаєцького на поруки нардепів Сергія Колебошина та Анатолія Урбанського, повідомляє в Telegram-каналі «Думська».

Слід зазначити, що під стінами суду, незважаючи на сильний дощ, проходила акція на підтримку Хаєцького. Під Одеським апеляційним судом зібралося близько 200 мітингувальників.

Учасники акції вимагали звільнити Хаєцького. На їхню думку, він не причетний до пожежі, так як на момент трагедії не обіймав жодної посади у коледжі та за два тижні до інциденту передав усі справи своєму наступнику.

Також акція на підтримку Хаєцького проходила в Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ. Її учасники скандували: «Свободу Андрію Хаєцькому!»

Київські мітингувальники заявили, що підтримують своїх друзів із Одеси.

На тлі цих протестів та клопотання нардепів суд звільнив Хаєцького з СІЗО.

Як відомо, Київський районний суд Одеси 22 травня виніс рішення про утримання Хаєцького у СІЗО без права внесення застави. Адвокат підозрюваного подав апеляцію.

Хаєцький — український поет, автор збірки віршів «Три крапки». Він також є засновником проекту вуличної поезії «Пряма мова» та вільного об'єднання поетів «Just poetry».

У 2017 році Хаєцький влаштувався заступником директора з адміністративно-господарської роботи до «Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу». Після звільнення із навчального закладу він пішов працювати до центру, що займається патріотичним вихованням молоді при Одеській облдержадміністрації.

Хаєцький єдиний підозрюваний у цій кримінальній справі, якого було відправлений до СІЗО. Троє інших підозрюваних перебувають під домашнім арештом.

Як раніше писав «Ракурс», завідуючій денним відділенням «Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.