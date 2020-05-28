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В Одесі на тлі протестів звільнили із СІЗО на поруки нардепів Андрія Хаєцького. Фото: Укрінформ

В Одесі на тлі протестів звільнили із СІЗО на поруки нардепів Андрія Хаєцького (ФОТО, ВІДЕО)

28 тра 2020, 14:06
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Пожежа у коледжі Одеси забрала життя 16 осіб. Сьогодні в Одеському апеляційному суді розглядалася скарга щодо утримання в СІЗО колишнього заступника директора «Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» Андрія Хаєцького, якого підозрюють у причетності до пожежі у навчальному закладі.

Суд прийняв рішення звільнити з СІЗО Хаєцького на поруки нардепів Сергія Колебошина та Анатолія Урбанського, повідомляє в Telegram-каналі «Думська».

Слід зазначити, що під стінами суду, незважаючи на сильний дощ, проходила акція на підтримку Хаєцького. Під Одеським апеляційним судом зібралося близько 200 мітингувальників.

В Одесі на тлі протестів звільнили із СІЗО на поруки нардепів Андрія Хаєцького. Фото: ДумськаУчасники акції вимагали звільнити Хаєцького. На їхню думку, він не причетний до пожежі, так як на момент трагедії не обіймав жодної посади у коледжі та за два тижні до інциденту передав усі справи своєму наступнику.

В Одесі на тлі протестів звільнили із СІЗО на поруки нардепів Андрія Хаєцького. Фото: ДумськаТакож акція на підтримку Хаєцького проходила в Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ. Її учасники скандували: «Свободу Андрію Хаєцькому!»

В Одесі на тлі протестів звільнили із СІЗО на поруки нардепів Андрія Хаєцького. Фото: УкрінформКиївські мітингувальники заявили, що підтримують своїх друзів із Одеси.

В Одесі на тлі протестів звільнили із СІЗО на поруки нардепів Андрія Хаєцького. Фото: УкрінформНа тлі цих протестів та клопотання нардепів суд звільнив Хаєцького з СІЗО.

В Одесі на тлі протестів звільнили із СІЗО на поруки нардепів Андрія Хаєцького. Фото: УкрінформЯк відомо, Київський районний суд Одеси 22 травня виніс рішення про утримання Хаєцького у СІЗО без права внесення застави. Адвокат підозрюваного подав апеляцію.

Хаєцький — український поет, автор збірки віршів «Три крапки». Він також є засновником проекту вуличної поезії «Пряма мова» та вільного об'єднання поетів «Just poetry».

У 2017 році Хаєцький влаштувався заступником директора з адміністративно-господарської роботи до «Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу». Після звільнення із навчального закладу він пішов працювати до центру, що займається патріотичним вихованням молоді при Одеській облдержадміністрації.



Хаєцький єдиний підозрюваний у цій кримінальній справі, якого було відправлений до СІЗО. Троє інших підозрюваних перебувають під домашнім арештом.

Як раніше писав «Ракурс», завідуючій денним відділенням «Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Джерело: Ракурс


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