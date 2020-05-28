Затримання на хабарі. Фото: поліція Київщини

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У Київській області в корупційних діях викрили заступника міського голови Борисполя.

Посадовця затримали під час передачі йому неправомірної вигоди у виді договору купівлі-продажу квартири у місцевій новобудові. Також правоохоронці затримали і посередника. Про це 28 травня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Київській області.

Поліцейські з’ясували, що посадовець вимагав 30 тис. дол. або три однокімнатні квартири у новобудові Борисполя. За такий хабар він обіцяв не перешкоджати будівельним роботам. У затриманого вилучили договір купівлі-продажу нерухомості на суму 195 тис. 700 грн.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Очікується, що затриманим оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, нещодавно у Львові на хабарі погоріли головний інспектор Галицької митниці Державної митної служби України та митний брокер. Вони вимагали хабар і обіцяли посприяти у оформленні митних документів на експорт та імпорт товарів.