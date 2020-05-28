Коронавірус у ЗСУ. Фото: ️ Вільне Радіо

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Коронавірус в Україні діагностований у понад 22 тис. осіб. Хворі на COVID-19 є і в Збройних силах України (ЗСУ). Станом на 28 травня там хворіють 69 військових.

Тільки за останню добу коронавірус підкосив 16 бійців ЗСУ. Про це сьогодні повідомило командування Медичних сил Збройних сил України на своїй сторінці в Facebook.

Нові випадки захворювання зафіксовані в Київській, Житомирській, Волинській і Чернівецькій областях. Вісьмох військовослужбовців госпіталізували, ще восьмеро хворих лікуються вдома. Зазначається, що їхній стан здоров’я задовільний, захворювання протікає в легкій формі або зовсім безсимптомно.

Загалом в Збройних силах за весь період епідемії вилікувалися від коронавірусу 106 осіб, а померли троє пацієнтів. Зараз на самоізоляції перебувають 300 осіб, у 45 військовослужбовців найближчими днями завершується термін ізоляції.

Як повідомлялося, в Рівненській області стався спалах коронавірусу на військовому полігоні. Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили під час планового тестування військовослужбовців. Захворіли восьмеро артилеристів з Тернопільської області. Усіх інфікованих госпіталізували в інфекційне відділення військового госпіталю.