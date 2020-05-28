Коронавірус підтвердили у 90 медиків лікарні швидкої допомоги Львова, які не мали вдосталь засобів захисту

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Коронавірус у Львові діагностували у 90 медиків лікарні швидкої допомоги. Ще частина лікарів перебувають вдома на самоізоляції, чекаючи результатів ПЛР-тестів. Тому у медзакладі спостерігається критичний брак лікарів.

Такий спалах стався через те, що медики не мали і досі не мають достатньо засобів індивідуального захисту. Крім того, ніхто їх не підготував до роботи в умовах пандемії, оскільки лікарня не опорна, — заявили нардепи із фракції «Голос».

Парламентарі переконані, що уряд залишив Львівщину та інші регіони, сам-на-сам в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Місцеві бюджети фінансово взяли на себе боротьбу з COVID-19 — з держбюджету станом на зараз витрачено на сотні мільйонів менше. Саме місцеві бюджети в багатьох регіонах виплачують 300% доплати лікарям, хоча МОЗ пообіцяв, що гроші мали бути ще в середині травня. При цьому через карантин грошей в місцевих бюджетах стає все менше — за січень-квітень вони недоотримали 11 млрд грн, — резюмують депутати.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 329 ПЛР-тестів, з яких 70 — позитивні (з них — 53 це мешканці Львова). Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1513 осіб, 48 людей померло, 335 пацієнтів одужало. Про погіршення ситуації з коронавірусом у Львові сьогодні також повідомив мер міста Андрій Садовий.

Статистика дійсно є сумною. Три місяці ми трималися на достатньо низькому рівні… Маючи такі результати, навряд чи обласна комісія піде на послаблення карантину. 70 позитивних результатів ПЛР — це шок. Ми так багато за три місяці ще ніколи не мали за один день. Це 22%, а ми визначили для себе, що 23% - межа, — розповів Садовий.





Нагадаємо, загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4697 осіб, госпіталізовані — 634. Зараз на апараті ШВЛ перебувають дві особи.