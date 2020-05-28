Коронавирус подтвердили у 90 медиков больницы скорой помощи Львова

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Ракурс

Коронавирус во Львове диагностировали у 90 медиков больницы скорой помощи. Еще часть врачей находятся дома на самоизоляции, ожидая результатов ПЦР-тестов. Поэтому в медучреждении наблюдается критическая нехватка врачей.

Такая вспышка произошла из-за того, что медики не имели и до сих пор не имеют достаточно средств индивидуальной защиты. Кроме того, никто не подготовил их к работе в условиях пандемии, поскольку больница не является опорной, — заявили нардепы из фракции «Голос».

Парламентарии убеждены, что правительство бросило Львовскую и другие области в одиночку бороться с пандемией коронавируса.

Местные бюджеты финансово взяли на себя борьбу с COVID-19 — из госбюджета по состоянию на сейчас потрачено на сотни миллионов меньше. Именно местные бюджеты во многих регионах выплачивают 300% доплаты врачам, хотя Минздрав пообещал, что деньги должны были быть еще в середине мая. При этом из-за карантина денег в местных бюджетах становится все меньше — за январь-апрель они недополучили 11 млрд грн, — резюмируют депутаты.

За вчерашние сутки лабораторные центры Львова провели 329 ПЦР-тестов, из которых 70 — положительные (в том числе 53 — это жители Львова). В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1513 человек, 48 человек умерло, 335 пациентов выздоровели. Об ухудшении ситуации с коронавирусом во Львове сегодня также сообщил мэр города Андрей Садовый.

Статистика действительно печальная. Три месяца мы держались на достаточно низком уровне… Имея такие результаты, вряд ли областная комиссия пойдет на ослабление карантина. 70 положительных результатов ПЦР — это шок. У нас так много за три месяца еще никогда не было за один день. Это 22%, а мы определили для себя, что 23% - предел, — рассказал Садовый.





Напомним, в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4697 человек, госпитализированы — 634. Сейчас на аппарате ИВЛ находятся два человека.