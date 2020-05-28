Коронавирус в ВСУ. Фото: ️ Вільне Радіо

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Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 22 тыс. человек. Больные COVID-19 есть и в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По состоянию на 28 мая там болеют 69 военных.

Только за последние сутки коронавирус подкосил 16 бойцов ВСУ. Об этом сегодня сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Новые случаи заболевания зафиксированы в Киевской, Житомирской, Волынской и Черновицкой областях. Восьмерых военнослужащих госпитализировали, еще восемь больных лечатся дома. Отмечается, что их состояние здоровья удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно.

Всего в Вооруженных силах за весь период эпидемии вылечились от коронавируса 106 человек, а умерло трое пациентов. Сейчас на самоизоляции находятся 300 человек, у 45 военнослужащих в ближайшие дни завершается срок изоляции.

Как сообщалось, в Ровенской области произошла вспышка коронавируса на военном полигоне. Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили во время планового тестирования военнослужащих. Заболели восемь артиллеристов из Тернопольской области. Всех инфицированных госпитализировали в инфекционное отделение военного госпиталя.