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Ракурс
Задержание на взятке. Фото: полиция Киевщины

На Киевщине заммэра Борисполя задержали за квартиру-взятку (ФОТО)

28 мая 2020, 13:32
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В Киевской области в коррупционных действиях разоблачили заместителя городского головы Борисполя.

Чиновника задержали во время передачи ему неправомерной выгоды в виде договора купли-продажи квартиры в местной новостройке. Также правоохранители задержали и посредника. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Полицейские выяснили, что чиновник требовал 30 тыс. долл. или три однокомнатные квартиры в новостройке Борисполя. За такую взятку он обещал не препятствовать строительным работам. У задержанного изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму 195 тыс. 700 грн.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным в совершенные уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ожидается, что задержанным изберут меру пресечения.

Задержание на взятке. Фото: полиция Киевщины

Задержание на взятке. Фото: полиция Киевщины



Задержание на взятке. Фото: полиция Киевщины

Напомним, недавно во Львове на взятке погорели главный инспектор Галицкой таможни Государственной таможенной службы Украины и таможенный брокер. Они требовали взятку и обещали посодействовать в оформлении таможенных документов на экспорт и импорт товаров.

Источник: Ракурс


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