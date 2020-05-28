Задержание на взятке. Фото: полиция Киевщины

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В Киевской области в коррупционных действиях разоблачили заместителя городского головы Борисполя.

Чиновника задержали во время передачи ему неправомерной выгоды в виде договора купли-продажи квартиры в местной новостройке. Также правоохранители задержали и посредника. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Полицейские выяснили, что чиновник требовал 30 тыс. долл. или три однокомнатные квартиры в новостройке Борисполя. За такую взятку он обещал не препятствовать строительным работам. У задержанного изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму 195 тыс. 700 грн.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным в совершенные уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ожидается, что задержанным изберут меру пресечения.

Напомним, недавно во Львове на взятке погорели главный инспектор Галицкой таможни Государственной таможенной службы Украины и таможенный брокер. Они требовали взятку и обещали посодействовать в оформлении таможенных документов на экспорт и импорт товаров.