Выселение из квартиры: миссия невыполнима

Выселение из квартиры. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2642-vyselenie-iz-kvartiry-missiya-nevypolnima.html

Ракурс

Дает ли прописка право пользоваться жильем, если ты им не владеешь? Будет ли законным выселение из квартиры, например, бывшей жены или мужа, если ты хозяин квартиры и хочешь распоряжаться ею свободно? Как быть, если ты полжизни прожил в доме на правах ближайшего родственника, а теперь отношения распались и на этом основании тебя пытаются выставить на улицу?

С этими вопросами, увы, сталкивается довольно много людей. Каждая история индивидуальна и очень болезненна для всех участников, но общий вывод: выселить человека из дома, который ему не принадлежит, но в котором он зарегистрирован, практически невозможно. Вот два свежих судебных дела.

Иск о выселении бывшего мужа

Первая история началась 16 лет назад в одной из северо-западных областей Украины, в маленьком городке. Одна немолодая женщина, мать троих детей, бабушка одного внука и хозяйка частного дома, вышла замуж во второй раз. Мужа она зарегистрировала в своем доме. Брак их продержался целых 14 лет, но последние годы были, мягко говоря, не сахар: муж со временем подсел на выпивку и начал дебоширить и драться, да так, что его супруге приходилось не раз прибегать к помощи правоохранительных органов. Последние семь из 14 лет брака полиция наведывалась на вызовы, чтобы утихомирить разбушевавшегося мужчину, несколько раз его привлекали к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Наконец полтора года тому назад жена решила покончить с незадавшимся браком, развелась… И что же? Муж, пусть даже и бывший, все равно жил в ее доме и в любой момент мог устроить очередной «концерт по заявкам». И выселяться, заметьте, не собирался. Прижился за столько-то лет. Тогда хозяйка дома обратилась в суд с иском о выселении бывшего супруга.

Зимой прошлого года городской суд того городка, где проживали экс-супруги, отказал женщине в удовлетворении ее требований, и областной апелляционный суд с этим согласился. Аргументы для отказа были такими: мужчина вселился в спорный дом в качестве члена семьи хозяйки, был зарегистрирован, и расторжение брака не лишает его права на пользование жильем.

Получается, выселить зарегистрированного бывшего никак нельзя? Владелица дома с этим соглашаться не хотела, подала кассационную жалобу. Основной аргумент — она полноправная хозяйка жилья и поэтому должна иметь возможность распоряжаться своей собственностью так, как хочет сама.

«Правила социалистического общежития»

Зимой этого года дело рассматривалось в Верховном суде. Высшая судебная инстанция в своем решении апеллировала к Жилищному кодексу УССР — этот реликт еще действителен, и только в нем можно найти основания для выселения. Наконец, на него ссылался Верховный суд в своем решении.

Итак, право собственности нерушимо — это прописано в ст. 321 Гражданского кодекса. Никто не имеет права ограничивать человека в этом праве (кроме случаев, установленных законом).

Сервитутное право (право ограниченно пользоваться чужой собственностью) не посягает на права владельца недвижимости владеть и распоряжаться ею. Согласно ст. 405 все того же ГК Украины, члены семьи хозяина недвижимости, живущие вместе с ним, имеют право на пользование жильем. Следующая статья, 406-я, говорит, что сервитут может быть прекращен по решению суда по требованию владельца и (внимание!) при наличии обстоятельств, которые имеют существенное значение.

Вот тут на свет божий и извлекается замшелый советский жилищный кодекс. Там есть ст. 116, описывающая, что нужно натворить, чтобы хозяева имели право на выселение из квартиры или другого жилья: если наниматель, члены его семьи или другие лица, живущие с ним, «систематически разрушают или портят жилое помещение, или используют его не по назначению, или систематическим нарушением правил социалистического общежития делают невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в одном доме, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными, выселение виновных по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц производится без предоставления другого жилого помещения».

Удивительно, но для того, чтобы избавиться от бывшего члена семьи, отравляющего жизнь, иногда приходится вспомнить «правила социалистического общежития» и «меры общественного влияния», в перечень вторых входят не только вмешательство правоохранительных органов, но и собрания жильцов, трудовых коллективов, общественных организаций по месту работы или жительства ответчика.

Ну, в этом конкретном случае созвать собрание жильцов было проблематично: дом-то частный. Зато имелись милицейские протоколы за домашнее насилие начиная с 2010 года. Однако суды первой и апелляционной инстанций посмотрели на эти протоколы сквозь пальцы, посчитав их делом давним.

Хотелось бы сказать, что Верховный суд поставил в этом деле точку. Но увы — жалоба женщины о выселении бывшего была удовлетворена частично. Отменив предыдущие решения, ВС отправил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. А ее экс-супруг пока так и живет в доме, не давая жить другим.

Выселение из квартиры: загадочная тетя

О том, что выселение из квартиры — дело практически невозможное, говорит и второй случай, который рассматривался в Верховном суде приблизительно в одно время с первым.

Два с половиной года назад бабушка решила подарить квартиру внуку. Оформили договор дарения, новый хозяин стал переоформлять договоры на коммуналку и выяснил, что кроме бабушки там зарегистрирована и живет его тетя. Тут, конечно, возникает множество вопросов ко всем героям истории: зачем бабушка дарила квартиру внуку, не считаясь с интересами дочери, почему внук понятия не имел, что там живет тетя... Но оставим их за скобками — нам интересен именно вопрос выселения из квартиры.

Итак, узнав, что в нагрузку к квартире прилагается еще и тетя, новый хозяин обратился в суд с тем, чтобы ее признали утратившей право пользования жильем. Мол, тетя мешает ему пользоваться квартирой, живет там с каким-то мужчиной и задолжала за коммуналку.

Районный суд отказал в удовлетворении иска. Основание: квартира — единственное жилье для тети, живет она там давно, коммуналку платила и даже делала ремонт. Стало быть, нет никаких оснований для выселения. А вот апелляционный суд решил, что тетя утратила право пользования жильем, потому что родственная связь «тетя — племянник» не дает права пользоваться жильем. Да, подарив квартиру внуку, бабушка перестала быть собственницей, а право на пользование квартирой «является производным от права собственности ее матери, то есть с прекращением права собственности на квартиру предыдущего владельца и приобретением права собственности на эту квартиру истцом прекратилось обстоятельство, служившее основанием для установления сервитута» для тети.

Однако есть одно большое «но»: ст. 47 Конституции говорит, что каждый имеет право на жилье. О том же говорит и Конвенция о защите прав человека. Дальше цитата из судебного решения: «Таким образом, длительное время проживания в жилье, независимо от его правового режима, является достаточным основанием для того, чтобы считать соответствующее жилье принадлежащим такому лицу в понимании ст. 8 Конвенции, а потому последующее выселение его из соответствующего жилья является неоправданным вмешательством в частную сферу лица, нарушением прав на уважение жилища».

Тете, короче говоря, было оставлено право пользования квартирой.

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Дела о выселении из квартиры или другого жилья оставляют двойственное впечатление, к ним трудно подходить с мерками «хороший — плохой», «прав — не прав». Если в первой истории моральные акценты совершенно однозначны, то во второй — у каждого своя правда. Ясно одно: к таким вещам, как регистрация на своей жилплощади людей, подходить нужно крайне ответственно.