Место проживания детей. Фото: CC0 Public Domain / Max Pixel

https://racurs.ua/2541-mesto-projivaniya-detey-moguchiy-kozyr-v-jilischnyh-sporah.html

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Парадокс, но в украинском законодательстве сохранились целые оазисы советских норм и правил. Если, например, проект нового Трудового кодекса уже зарегистрирован в парламенте, то в жилищных вопросах украинцы до сих пор руководствуются старым советским законом — Жилищным кодексом Украинской ССР, принятым в 1983 году и содержащим специфические нормы о месте проживания.

Могущественный институт прописки, державший советского человека на коротком поводке, формально заменили регистрацией по месту проживания, а в 2016 году правила были немного упрощены. Но все равно пресловутую прописку требуют и при оформлении социальных выплат, и при приеме детей в детские учреждения. И это при том, что около 8% украинцев сегодня снимают жилье, где живут без этой самой регистрации.

Нужно отдать должное — в некоторых случаях регистрация по месту проживания может помочь человеку отстоять свое право на жилье. А бывает и так, что прописка помогает заявить права на жилье, к которому человек вроде бы не имеет отношения, — если речь идет о прописке ребенка.

Место проживания детей: дело о виртуальном жильце

Пример тому — судебная история, закончившаяся недавно решением Верховного суда. (Поскольку история совсем свежая, некоторые детали в ней изменены.) Итак, дело было в одном из районных центров Киевской области. Двадцать лет назад семья — мать и взрослый сын с женой и двумя детьми — получили двухкомнатную квартиру, которую почему-то не приватизировали. Ответственным квартиросъемщиком была самая старшая женщина. Через некоторое время ее сын оставил жену и детей, ушел из дома и женился во второй раз. В новом браке родилась девочка, и отец зарегистрировал ее все в той же двухкомнатной квартире, то есть у бабушки. Однако ребенок в ней не прожил и дня — новая семья жила отдельно, в квартире, принадлежавшей второй жене.

Пока лицевой счет «двушки» был на бабушке, статус-кво более-менее сохранялся. Но как только бабушка умерла, первая жена перевела лицевой счет на себя. А муж тем временем развелся и со второй женой и исчез в неизвестном направлении.

Судебные споры за место проживания ребенка

Первая жена легко выписала бывшего супруга из квартиры — для этого достаточно было доказать в суде, что он не жил там полгода. На самом деле бывший муж не появлялся гораздо дольше. Но оставалась еще его дочь от первого брака, восьмилетняя девочка, и место проживания ее зарегистрировано в старой квартире отца. Для этого первая жена обратилась в городской исполком за справкой о том, что фактически в квартире проживает она. К слову, зарегистрированного ребенка на этой жилплощади вообще никто ни разу не видел. Вооружившись документом, женщина подала иск о выписке чужого ребенка из своей квартиры. Еще один аргумент истицы — фактически она одна несет на себе все коммунальные платежи и обслуживание квартиры.

Тем временем мать девочки тоже пришла в суд со встречным иском, в котором требовала вселить ребенка, сделав дубликат ключей от квартиры, потому что за дочерью до совершеннолетия сохраняется право на пользование этим жильем.

И что же? Суд первой инстанции отказал первой жене в удовлетворении иска. Аргументы были такими: ребенок, которому еще не исполнилось 14, не может по собственному желанию выбирать место проживания, и раз уж девочка зарегистрирована в квартире, право на жилье за ней сохраняется. Апелляционный суд с этим не согласился, посчитав, что ребенок утратил право на пользование жильем, и отменил регистрацию девочки в квартире, где та действительно не жила ни одного дня.

Однако мать ребенка обратилась в Верховный суд. В решении высшей судебной инстанции сказано, что, согласно ст. 29 Гражданского кодекса, ребенок младше десяти лет живет с родителями или одним из них, усыновителями, опекунами или в специальном учреждении. Эта же статья не связывает место проживания с местом регистрации, человек может иметь несколько мест жительства. А право пользования жильем у ребенка возникает на основании факта рождения.

Когда новорожденную девочку зарегистрировали в квартире отца и бабушки, никто не оспаривал в судебном порядке этот факт, поэтому она с рождения получила законные права пользоваться жильем. А поскольку маленький ребенок не может сам выбирать место проживания, то, что девочка в спорной квартире не жила, не дает оснований, говоря по старинке, выписывать ее оттуда.

Таким образом, суд удовлетворил иск матери девочки и признал, что прописанный в квартире ребенок имеет право на жилье на основании регистрации по месту жительства.

Говорить о том, чья позиция моральнее, когда речь заходит о квартирных спорах, крайне сложно. Во всяком случае, понять женщину, которая не хотела платить коммуналку за зарегистрированного в ее квартире чужого ребенка, которого она, возможно, и в глаза не видела, но который, тем не менее, сможет, став старше, заявить права на часть ее квартиры, по-человечески очень даже можно.

А поэтому один из выводов, который можно сделать из этой истории, — регистрация места проживания детей — вещь очень серьезная. Поэтому давайте поговорим о нюансах этой процедуры.

Как оформить регистрацию по месту проживания детей

Порядок регистрации места проживания детей регулируется постановлением Кабмина №207 от 2 марта 2016 года «Об утверждении Правил регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографический реестр»:

Необходимо зарегистрировать место проживания детей в трехмесячный срок после рождения.

Местом проживания ребенка, не достигшего 10 лет, является место жительства родителей (усыновителей) или одного из них, опекуна или детского учреждения, в котором живет ребенок.

Зарегистрировать место проживания ребенка можно в Центре предоставления административных услуг. Для этого необходимы паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка и квитанция об оплате госпошлины.

Зарегистрировать место проживания детей можно в органах социальной защиты одновременно с подачей заявления на государственную помощь при рождении ребенка. Регистрацию оформляют одновременно с оформлением помощи.

Если родители зарегистрированы по разным адресам, для регистрации места проживания детей, не достигших 14 лет, вместе с одним родителем нужно письменное согласие другого и справка из территориального подразделения Государственной миграционной службы о том, что ребенок не зарегистрирован с ним. Ну а как быть, если второй родитель не дает согласия? Тогда этот вопрос решается в суде.