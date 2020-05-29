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Ракурс
Карантин для 60-летних: министр рассказал, можно ли пожилым людям идти на работу, фото — Липовец

Карантин для 60-летних: министр рассказал, можно ли пожилым людям идти на работу

29 мая 2020, 10:15
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Карантин в Украине смягчается, но не для всех. Никаких послаблений для пожилых людей до 22 июня пока не предусмотрено и выходить на работу они не могут.

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге в Минздраве рассказал, что в постановлении Кабмина № 391 говорится об обязательной самоизоляции лиц старше 60 лет — именно они входят в группу риска во время эпидемии коронавируса.

Есть исключения, в частности, для лиц, работающих в органах власти и самоуправления, а также на объектах критической инфраструктуры, — заявил Степанов.

Остальные пожилые люди, особенно пенсионного возраста, должны быть на самоизоляции.



Это делается исключительно ради здоровья и жизни. Ведь среди летальных случаев более 80% составляют граждане из группы риска, — добавил министр.

Ученые считают, что пик эпидемии в Украине пройден, но расслабляться рано.

Источник: Ракурс


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