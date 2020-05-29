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Коронавирус в Украине. Фото: «Слуга народа» в Фейсбуке

Минздрав похвастался хорошей тенденцией борьбы с коронавирусом, несмотря на более 400 новых больных (КАРТА)

29 мая 2020, 10:19
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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 22 тыс. 811 человек, из них 1 тыс. 693 — дети и 4 тыс. 411 — медработники. За последние сутки заболели еще 429 украинцев, из них по 66 — дети и медработники. Госпитализированы 106 новых больных.

Также за сутки зафиксировано 10 летальных случаев, в то же время выздоровели еще 495 пациентов. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине уже сформировалась «хорошая тенденция», ведь в течение нескольких дней регистрируется больше случаев выздоровления, чем новых заболеваний. Об этом он рассказал 29 мая во время ежедневного онлайн-брифинга.

Всего в Украине коронавирус преодолели почти 9 тыс. человек, а летальных случаев — 679. Степанов рассказал, что за последние сутки было сделано 10,5 тыс. ПЦР-тестирований.

За сутки больше всего новых больных зарегистрировали Черновицкой и Львовской областях — 58 и 50 случаев, а также в Киеве — 56 инфицированных. Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:



  • Винницкая область — 957 случаев;
  • Волынская область — 863 случая;
  • Днепропетровская область — 930 случаев;
  • Донецкая область — 158 случаев;
  • Житомирская область — 694 случая;
  • Закарпатская область — 1147 случаев;
  • Запорожская область — 431 случай;
  • Ивано-Франковская область — 1360 случаев;
  • Кировоградская область — 503 случая;
  • г. Киев — 2849 случаев;
  • Киевская область — 1535 случаев;
  • Львовская область — 1563 случая;
  • Луганская область — 46 случаев;
  • Николаевская область — 284 случая;
  • Одесская область — 878 случаев;
  • Полтавская область — 268 случаев;
  • Ровенская область — 1628 случаев;
  • Сумская область — 167 случаев;
  • Тернопольская область — 1145 случаев;
  • Харьковская область — 1011 случаев;
  • Херсонская область — 177 случаев;
  • Хмельницкая область — 407 случаев;
  • Черновицкая область — 3259 случаев;
  • Черкасская область — 401 случай;
  • Черниговская область — 150 случаев.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ


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