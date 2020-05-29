Коронавирус в Украине. Фото: «Слуга народа» в Фейсбуке

https://racurs.ua/n138949-minzdrav-pohvastalsya-horoshey-tendenciey-borby-s-koronavirusom-nesmotrya-na-bolee-400-novyh.html

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 22 тыс. 811 человек, из них 1 тыс. 693 — дети и 4 тыс. 411 — медработники. За последние сутки заболели еще 429 украинцев, из них по 66 — дети и медработники. Госпитализированы 106 новых больных.

Также за сутки зафиксировано 10 летальных случаев, в то же время выздоровели еще 495 пациентов. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине уже сформировалась «хорошая тенденция», ведь в течение нескольких дней регистрируется больше случаев выздоровления, чем новых заболеваний. Об этом он рассказал 29 мая во время ежедневного онлайн-брифинга.

Всего в Украине коронавирус преодолели почти 9 тыс. человек, а летальных случаев — 679. Степанов рассказал, что за последние сутки было сделано 10,5 тыс. ПЦР-тестирований.

За сутки больше всего новых больных зарегистрировали Черновицкой и Львовской областях — 58 и 50 случаев, а также в Киеве — 56 инфицированных. Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса: