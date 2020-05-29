Погода в Украине. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n138950-pogoda-v-ukraine-sinoptiki-preduprejdaut-o-silnom-vetre-v-zapadnyh-oblastyah-karta.html

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Погода в Украине сегодня будет переменчивой. По всей территории страны пройдут дожди, а в западных областях ожидается штормовой ветер.

Скорость ветра достигнет 15−20 м/с. Это соответствует первому уровню опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики обещают штормовой ветер в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областях. Также сильные порывы могут наблюдаться в Луцке, Ровно, Житомире и Виннице.

Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Температура воздуха сегодня в западных областях днем поднимется до 15−17°, а ночью будет +8−10°. И днем, и ночью на западе будут идти сильные дожди.

Напомним, ранее непогода накрыла Одессу. В городе за день выпала двухмесячная норма осадков. Ливень огромной силы обрушился на город, превратив улицы в стремительные водные потоки. Канализационная система не успевала отводить такой объем воды, в низинах образовались глубокие озера.