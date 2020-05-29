Затримання після стрілянини в Броварах, фото: Артем Шевченко

https://racurs.ua/ua/n138954-u-venediktovoyi-vidkryly-spravu-cherez-poboyische-v-brovarah-detali.html

Ракурс

Стрілянина в Броварах, яка сталася сьогодні вранці близько 7.20, була, за попередньою інформацією, наслідком конфлікту між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Наразі затримано вже 11 осіб, також на місці інциденту вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї. Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, за інформацією народного депутата Олександра Дубінського, конфлікт у Броварах стався між двома групами «маршрутників». Одна з груп привела місцевих «тітушок», інша — завезло бойовиків із Вінниці.