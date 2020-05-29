Війна на Донбасі. Фото: РИА-Новости

https://racurs.ua/ua/n138953-okupanty-povernulysya-na-dilyanku-rozvedennya-bilya-petrivskogo-ta-vlashtuvaly-tam-budivnyctvo.html

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Війна на Донбасі триває вже шість років, а бойовики так званих ЛДНР не хочуть дотримуватися навіть банальних зобов’язань. Попри досягнуті домовленості окупанти повернулися на одну з ділянок розведення сил.

Йдеться про ділянку розведення біля Петрівського. СММ ОБСЄ зафіксувала там відновлення позицій бойовиків. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання постійної ради ОБСЄ, пише «Укрінформ».

За словами Цимбалюка, бойовики не просто повернулися туди, а й почали там земляні та будівельні роботи. Зазначається, що окупанти повернулися на колишні позиції російських збройних формувань.

Представник України додав, що через такі дії бойовиків неможливо досягти безпекової ситуації у зоні конфлікту. Також повернення окупантів на ділянку розведення унеможливлює перехід до другого етапу рішення конфлікту. Тобто тепер не можна реалізувати політичні положення мінських домовленостей.

Нагадаємо, нещодавно терористи так званих ЛНР і ДНР заявили про приведення військ у бойову готовність. Згодом у Кремлі заявили, що скасовувати бойову готовність в ОРДЛО бойовики не збираються до того часу, поки не будуть вжиті «кроки для деескалації» з боку України.