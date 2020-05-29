Война на Донбассе. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n138953-okkupanty-vernulis-na-uchastok-razvedeniya-vozle-petrovskogo-i-ustroili-tam-stroitelstvo.html

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Война на Донбассе продолжается уже шесть лет, а боевики так называемых ЛДНР не хотят соблюдать даже банальные обязательства. Несмотря на достигнутые договоренности, оккупанты вернулись на один из участков разведения сил.

Речь идет об участке разведения у Петровского. СММ ОБСЕ зафиксировала там восстановление позиций боевиков. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ, пишет «Укринформ».

По словам Цымбалюка, боевики не просто вернулись туда, но и начали там земляные и строительные работы. Отмечается, что оккупанты вернулись на прежние позиции российских вооруженных формирований.

Представитель Украины добавил, что из-за таких действий боевиков невозможно достичь безопасности в зоне конфликта. Также возвращение оккупантов на участок разведения исключает переход ко второму этапу решения конфликта. То есть теперь нельзя реализовать политические положения минских договоренностей.

Напомним, недавно террористы так называемых ЛНР и ДНР заявили о приведении войск в боевую готовность. Впоследствии в Кремле заявили, что отменять боевую готовность в ОРДЛО боевики не собираются до тех пор, пока не будут приняты «шаги для деэскалации» со стороны Украины.