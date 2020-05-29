Сожженые магазины, стрельба и мародерство: штат Миннесота бунтует из-за смерти темнокожего, фото - ABC

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В Миннеаполисе (штат Миннесота) несколько дней проходят акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией. Демонстрации переросли в беспорядки, в результате чего власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

Несколько дней назад в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как 25 мая полиция задержала 46-летнего Джорджа Флойда. Мужчину подозревали в использовании поддельного чека на 20 долл., сообщает CNN.

Полицейские заковали темнокожего мужчину в наручники и повалили на землю. Один из них нажал задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские это игнорировали. Вскоре после этого мужчина скончался в одной из городских больниц.

Семья Флойда хочет провести независимое вскрытие тела покойного, так как не доверяет власти и официальным патологоанатомам.

После появления видео в соцсетях в Миннеаполисе две ночи подряд проходили массовые демонстрации против действий правоохранителей. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и беспорядки, в которых приняли участие несколько сотен человек.

По данным газеты Star Tribune, в результате стрельбы во время протестов погиб один человек. Оружие применил владелец ломбарда, когда протестующие начали мародерствовать и грабить местные магазины. Участники акции также подожгли расположенный неподалеку магазин и один из департаментов полиции.

Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ. Акции перекинулись в Лос-Анджелес и Мемфис.

Четырех полицейских, участвовавших в задержании Флойда, 26 мая уволили, однако им не предъявили обвинений. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей создал объединенную комиссию для расследования обстоятельств гибели мужчины.

В прокуратуре штата Миннесота объявили о полномасштабном расследовании инцидента. К нему подключилось и ФБР.

Президент США Дональд Трамп поручил Минюсту и ФБР ускорить расследование. Губернатор штата Миннесота Тим Волз задействовал Национальную гвардию США.

Я не могу стоять в стороне и наблюдать за тем, что происходит с большим американским городом Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или этот слабый леворадикальный мэр Джейкоб Фрей возьмет себя в руки и возьмет город под контроль, или я отправлю Национальную гвардию и сделаю все правильно. Эти бандиты позорят память Джорджа Флойда и я этого не допущу. Я поговорил с губернатором Тимом Уолзом и сказал ему, что армия на его стороне. Мы возьмем управление на себя, но, когда начинается мародерство — начинается стрельба, — написал Трамп в Твиттере.





Впоследствии соцсеть удалила твит Трампа, в котором он угрожал ввести армию в мятежный город.