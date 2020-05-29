Новини США: штат Міннесота бунтує через смерть темношкірого, фото — ABC

https://racurs.ua/ua/n138952-spaleni-magazyny-strilyanyna-i-maroderstvo-shtat-minnesota-buntuie-cherez-smert-temnoshkirogo.html

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У Міннеаполісі (штат Міннесота) кілька днів проходять акції протесту через загибель афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після затримання поліцією. Демонстрації переросли в безлади, через що влада міста ввели режим надзвичайної ситуації.

Кілька днів тому в інтернеті з’явився відеозапис, на якому видно, як 25 травня поліція затримала 46-річного Джорджа Флойда. Чоловіка підозрювали у використанні підробленого чеку на 20 дол., повідомляє CNN.

Поліцейські закували темношкірого чоловіка в кайданки і повалили на землю. Один з них натиснув затриманому коліном на шию. Флойд кричав, що не може дихати, проте поліцейські це ігнорували. Незабаром після цього чоловік помер в одній з міських лікарень.

Сім’я Флойда хоче провести незалежний розтин тіла покійного, тому що не довіряє владі і офіційним патологоанатомам.

Незабаром після появи відео в соцмережах в Міннеаполісі дві ночі поспіль проходили масові демонстрації проти дій правоохоронців. Акції протесту переросли в зіткнення з поліцією і заворушення, в яких взяли участь кілька сотень людей.

За даними газети Star Tribune, в результаті стрілянини під час протестів загинула одна людина. Зброю застосував власник ломбарду, коли протестувальники почали мародерствувати і грабувати місцеві магазини. Учасники акції також підпалили розташований неподалік магазин автозапчастин, а також один із департаментів поліції.

Поліцейські застосували проти протестувальників сльозогінний газ. Протестні акції перекинулися і в Лос-Анджелес та Мемфіс.

Чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, 26 травня звільнили, проте їм не пред’явили звинувачень. Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей створив об'єднану комісію для розслідування обставин загибелі чоловіка.

У прокуратурі штату Міннесота оголосили про повномасштабне розслідування інциденту. До розслідування смерті афроамериканця підключилося ФБР.

Президент США Дональд Трамп доручив Мін’юсту і ФБР прискорити розслідування. Губернатор штату Міннесота Тім Волз задіяв Національну гвардію США.

Я не можу стояти осторонь і спостерігати за тим, що відбувається з великим американським містом Міннеаполіс. Повна відсутність лідерства. Або цей слабкий ліворадикальний мер Джейкоб Фрей візьме себе в руки і візьме місто під контроль, або я відправлю Національну гвардію і зроблю все правильно. Ці бандити ганьблять пам’ять Джорджа Флойда і я цього не допущу. Я поговорив з губернатором Тімом Волзом і сказав йому, що армія на його стороні. Ми візьмемо управління на себе, але, коли починається мародерство — починається стрілянина, — написав Трамп у Твіттер.





Згодом соцмережа видалила твіт Трампа, у якому він погрожував увести армію в бунтівне місто.