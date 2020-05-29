Мітинг в Києві. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n138965-u-centri-kyieva-dva-mityngy-protestuut-oshukani-vkladnyky-i-nezadovoleni-reformou.html

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Мітинг у Києві сьогодні проходить біля будівлі Національного банку і під Кабінетом міністрів.

Під Національний банк прийшли ошукані вкладники банку «Аркада», які купили житло через цю фінансову установу, але залишилися без своїх квартир. Трансляцію мітингу вів парламентський журналіст Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

Люди обурювалися тим, що попри законне будівництво за декілька років 40 будинків так і не були добудовані. Вкладниками є 12,5 тис. осіб. Саме вони сьогодні вийшли на акцію протесту. Мітингувальники хочуть дійти до Офісу президента і вимагають від Володимира Зеленського організувати круглий стіл для вирішення їхніх питань.

На цю ситуацію вже відреагував мер Києва Віталій Кличко. Під час свого сьогоднішнього онлайн-брифінгу він звернувся до правоохоронців і закликав відповідні органи втрутитися в ситуацію. Він розповів, що за останній місяць були проведені три зустрічі із забудовниками та представниками банку «Аркада». Під час цих зустрічей місцева влада пообіцяла сприяти будівництву, наскільки можливо.

Кличко також розповів, що забудовник не виконав взяті на себе зобов’язання. Для відновлення будівництва він повинен скорегувати план забудови житлового комплексу «Патріотики на озерах» та подати відповідні документи Містобудівній раді.

Другий мітинг проходить під будівлею Кабміну. Там протестують представники об'єднаних територіальних громад (ОТГ), які були ліквідовані в рамках реформи децентралізації. Мітингувальники вимагають від Кабміну зберегти ОТГ, які не були включені в оновлені перспективні плани формування територіальних громад областей України, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Асоціація ОТГ. На акцію протесту вийшли близько 100 осіб.

За їх словами, Кабмін у рамках реформи децентралізації прийняв рішення ліквідувати 120 громад, які були добровільно об'єднані відповідно до закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Мітингувальники хочуть, щоб уряд переглянув прийняті перспективні плани, включивши у них ці ОТГ. Вони додали, що органи місцевого самоврядування цих громад вже подають позови до суду.

Нагадаємо, раніше в Києві аграрії вийшли на акцію протесту. Вони мітингували проти введення квот на імпорт мінеральних добрив.