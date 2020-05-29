Forbes Україна опинився в епіцентрі скандалу через включення Порошенка в рейтинг топ-багатіїв: фото

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Ракурс

Журнал Forbes Україна нещодавно вперше після перезапуску оприлюднив рейтинг найбагатших бізнесменів країни. Водночас повний рейтинг видання одразу не опублікувало, оскільки передплатники журналу ще не отримали його перший номер.

Разом з тим російський Forbes на основі матеріалів українського журналу оприлюднив список топ-15 найбагатших бізнесменів України, до якого увійшли гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов зі статками у 2,8 млрд дол., власник «Інтерпайпу» зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук із 1,4 млрд дол. та п’ятий президент Петро Порошенко (1,4 млрд дол.).

У 2014 році видання Forbes востаннє рахувало статки заможних українців, згодом журнал перестали випускати в Україні. Тоді американський видавничий дім Forbes позбавив права UMH Group Сергія Курченка використовувати бренд (Forbes Media планував навіть в судовому порядку доводити, що у 2013 році власник видання запровадив цензуру). Впродовж останніх п’ятьох років Forbes Україна не виходив, а американська версія видання не включала Порошенка у перелік мільярдерів.

Однак після появи цьогорічних рейтингів Forbes Україна у соцмережах виникла жвава дискусія щодо правдивості цих даних та першочергової появи публікації про найбагатших українців у російській версії Forbes. Окрім цього, на американському (глобальному) сайті Forbes міститься інша інформація щодо найзаможніших українців. Там до четвірки лідерів включено Ахметова (2,8 млрд дол.), Пінчука (1,4 млрд дол.), Жеваго (1,3 млрд дол.) та Боголюбова (1,2 млрд дол.). Водночас у міжнародному переліку багатіїв відсутні дані про Порошенка.

Така різниця в оприлюднених рейтингах викликала шквал критики на адресу Forbes Україна.

Згодом видання пояснило, що після виходу першого друкованого номеру українського журналу рейтинг найбагатших людей в американському Forbes також оновиться. Таке пояснення вдовольнило не всіх користувачів Фейсбук. Тому палкі дискусії на сторінці видання тривають і досі.

Нагадаємо, цьогоріч до рейтингу Forbes окрім Ахметова, Пінчука та Порошенка, потрапили власники «Епіцентру» Олександр і Галина Гереги, один зі співвласників групи «Приват» Геннадій Боголюбов, засновник «Миронівського хлібопродукту» Юрій Косюк, власник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго та Ігор Коломойський. Не дотягнув до клубу мільярдерів проросійський нардеп Вадим Новинський (810 млн дол.) та Дмитро Фірташ (370 млн дол.).