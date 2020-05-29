Борги України: Мінфін погасив 1 млрд дол. за облігаціями зовнішньої позики

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Борг України зменшився на 1 млрд дол. 28 травня Міністерство фінансів погасило на таку суму один з випусків облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США.

Випуск цих облігацій здійснили у 2015 році під 1,847% на рік. Всього у перші роки після Революції гідності Київ здійснив три випуски облігацій зовнішньої позики за ставкою менше 2% річних. Перший був погашений у травні 2019 року, а повертати кошти за облігації третього випуску (2016 рік) необхідно буде у вересні 2021 року.

Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом, повідомив на сайті Мінфіну, що за підсумками 2019 року рівень державного боргу до ВВП знизився до 44,3%.

Раніше в уряді повідомляли, що найбільші виплати за державним боргом України в 2020 році припадають на третій квартал.

У липні-вересні Україні необхідно буде виплатити за внутрішніми боргами 73,35 млрд грн (17,59 млрд грн — обслуговування, 55,76 млрд — погашення), 94,57 млрд грн — за зовнішніми боргами (20,2 млрд грн — обслуговування, 74,37 млрд грн — погашення).

Якщо в 2020 році платежі за держборгом заплановані в сумі 449,75 млрд грн, то в 2021 році вони знизяться до 323,57 млрд грн.

У квітні Мінфін виплатив 9,9 млрд грн на погашення державного боргу та 9 млрд грн за обслуговування.