Шмигаль назвав дату отримання першого траншу 5-мільярдного кредиту МВФ, фото — UBR

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Кредит МВФ схвалять для України наступного тижня. Фонд затвердить надання позики Києву 5 червня, а наступного дня надійде перший транш — 1,9 млрд дол.

Загалом програма розрахована на 5 млрд. дол., повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Reuters.

Раніше Україна заявила, що ризикує не сплачувати за боргами, якщо МВФ затримає позику. У Фонді цю інформацію не коментували. Шмигаль заявляв, що Київ впродовж кількох місяців намагався провести реформи щодо корупції та обмеження впливу олігархів, на яких наполягав МВФ.

Шмигаль повідомив, що гроші з позики МВФ допоможуть уряду пережити економічний шок, спричинений пандемією коронавірусу. Другий транш в 1,6 млрд дол. очікується у вересні, третій (1,5 млрд дол.) надійде в наступному році.

Шмигаль також оприлюднив попередню оцінку економічного зростання у другому кварталі 2020 року. За його словами, ВВП може впасти на 12%.

Раніше Кабмін заявляв, що економіка скоротиться майже на 5% за увесь рік. Очікується, що показники саме другого кварталу постраждають найбільше.

Прем'єр-міністр також заявив, що уряд не буде обмежувати експорт пшениці у наступні два місяці, навіть незважаючи на те, що квота, яку уряд раніше погоджував з торговцями, вичерпана.

Шмигаль нагадав, що цього тижня Київ повернув кредиторам 1 млрд дол. і це свідчить про те, що Україна може обслуговувати зовнішній і внутрішній борг «абсолютно спокійно».

На початку травня МВФ замінив попередньо узгоджену програму розширеного фінансування України на stand-by.