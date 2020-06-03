Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n139196-shmygal-obicyaie-znyjennya-cin-na-gaz-dlya-naselennya-zavdyaky-memorandumu-z-mvf.html

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Меморандум з Міжнародним валютним фондом містить ряд структурних маяків.

Зокрема, документ передбачає приведення цін на газ для населення до ринкового рівня. Також у меморандумі містяться наступні положення: прозорість роботи державних банків і держпідприємств, посилення корпоративного управління держпідприємств, посилення незалежності Антимонопольного комітету, реформа митниці і податкової, збереження принципу гроші ходять за пацієнтом. Про це 3 червня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, яке транслювалося наживо.

За словами Шмигаля, ринкова ціна на газ для населення призведе до зниження тарифів на комунальні послуги. Це станеться тому, що сьогодні ціна газу нижче ніж в тарифах майже в два рази.

Прем'єр додав, що 10 червня засідатиме Рада МВФ, яка визначить долю п’ятимільярдного траншу для України. У Кабміні очікують, що перший транш у сумі 1,9 млрд дол. надійде в червні, а восени очікується ще 1,6 млрд дол. А в 2021 року Україна розраховує ще на 1,5 млрд дол.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що гроші з позики МВФ допоможуть уряду пережити економічний шок, спричинений пандемією коронавірусу.