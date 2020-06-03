У Києві з початку року прибрали понад 7 тис. одиниць реклами, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n139195-klychko-pokazav-yak-kyyiv-ochyschaut-vid-vulychnoyi-reklamy-video.html

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У Києві з початку року демонтували понад 7 тис. вуличних рекламних конструкцій і засобів, зокрема і з фасадів будинків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

За словами Кличка, у 2015 році в столиці було майже 12 тис. наземних рекламних конструкцій. Зараз їх вже менше 5 тис., а до кінця року кількість таких об'єктів планують зменшити до 4 тис. 390.

Кличко зазначив, що демонтування рекламних конструкцій тривало і під час карантину, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, були демонтовані білборди на розв’язці в районі вулиці Бойчука. Раніше на цій вулиці було 49 білбордів. Зараз залишилися лише 11 скролів (невеликих конструкцій розміром до 8 кв. м).

Також мер Києва опублікував відео, яке показує, як у столиці відбуваються роботи з демонтажу реклами.

Нагадаємо, Кличко нещодавно продемонстрував відео, котре показує, як у Києві реконструювали парк «Троєщина».