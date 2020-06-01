Парк «Троєщина»: Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n139074-klychko-pokazav-video-z-parku-troieschyna-pislya-rekonstrukciyi.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як у столиці продовжують оновлювати парки та сквери.

Градоначальник показав відео з парку «Троєщина», де до Дня Києва завершили другу чергу реконструкції. У парку проклали пішохідні та велосипедні доріжки, облаштували систему поливу. Також тут встановили універсальне поле для міні-футболу та волейболу, спортивний майданчик з тренажерами та альтанку для гри у шахи. У парку «Троєщина» також з’явилося сучасне освітлення та систему відеоспостереження. Про це міський голова заявив 1 червня під час онлайн брифінгу.

Також градоначальник повідомив, що днями у парку «Совки» презентували «сухий» фонтан із кольоровою підсвіткою, а в парку «Сирецький» завершують роботи із облаштування танцювального майданчика й сцени. Тут же ж встановлять інтерактивний фонтан для музичних шоу із дитячими піснями.

На завершальній стадії і капремонт парку Партизанської слави. Відвідувачам міська влада обіцяє світловий пішохідний фонтан з п’яти арок. Крім того, триває і перша черга капітального ремонту у фітнес-парку «Лебедине»: на місці захаращеної території вже з’явилася прогулянкова алея, центральна площа, зелені острови із деревами та газоном.

Нагадаємо, з 1 червня Київ запроваджує наступний етап послаблення карантину. Повинні запрацювати дитячі садочки, заклади профтехосвіти для випускників та абітурієнтів, а також спортивні комплекси, зали та фітнес-центри.