Парк «Троещина»: скриншот из видео

https://racurs.ua/n139074-klichko-pokazal-video-iz-parka-troeschina-posle-rekonstrukcii.html

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в столице продолжают обновлять парки и скверы.

Градоначальник показал видео из парка «Троещина», где ко Дню Киева завершили вторую очередь реконструкции. В парке проложили пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили систему полива. Также здесь установили универсальное поле для мини-футбола и волейбола, спортивную площадку с тренажерами и беседку для игры в шахматы. В парке «Троещина» также появилось современное освещение и систему видеонаблюдения. Об этом городской голова заявил 1 июня во время онлайн-брифинга.

Также градоначальник сообщил, что на днях в парке «Совки» презентовали «сухой» фонтан с цветной подсветкой, а в парке «Сырецкий» завершают работы по устройству танцевальной площадки и сцены. Здесь же установят интерактивный фонтан для музыкальных шоу с детскими песнями.

На завершающей стадии и капремонт парка Партизанской славы. Посетителям городские власти обещают световой пешеходный фонтан из пяти арок. Кроме того, продолжается и первая очередь капитального ремонта в фитнес-парке «Лебединое»: на месте загроможденной территории уже появилась прогулочная аллея, центральная площадь, зеленые острова с деревьями и газоном.

Напомним, с 1 июня Киев вводит следующий этап ослабление карантина. Должны заработать детские сады, заведения профтехобразования для выпускников и абитуриентов, а также спортивные комплексы, залы и фитнес-центры.