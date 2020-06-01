В Украине ослабляют карантин

https://racurs.ua/n139071-kiev-oslablyaet-karantin-nesmotrya-na-zayavleniya-minzdrava-chto-stolica-esche-ne-gotova.html

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Киев сегодня вводит следующий этап ослабления карантина.

С сегодняшнего дня начнут работать детские сады, учреждения профтехобразования для выпускников и абитуриентов, а также спортивные комплексы, залы и фитнес-центры. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время сегодняшнего видеобрифинга.

Работать разрешается учреждениями, которые выполнили требования и регламенты для безопасной работы в этих условиях.

С 30 мая в столице также заработали большие магазины, ТРЦ и гостиницы.

В то же время в Минздраве считают, что Киев, а также еще пять областей — Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая еще не готовы к внедрению послаблений карантина.

В Минздраве подчеркивают, что послабление карантина требует соответствия эпидситуации в регионе определенным критериям, которые отражают контроль за распространением вируса и уровень способности системы здравоохранения ему противостоять.

Эти критерии предусматривают, что:

инцидентность (количество новых случаев коронавируса за последние семь дней) должна составлять менее 12 на 100 тыс. населения;

загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации больных коронавирусом, должна составлять менее 50%;

охват тестированием на COVID-19 должен быть не ниже уровня инцидентности.

Согласно данным Минздрава, в Киеве наблюдается превышение по показателю инцидентности — 13,18 случаев на 100 тыс. населения при необходимых не более 12.

Напомним, в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в женском монастыре на Подоле.