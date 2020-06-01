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В Украине ослабляют карантин
Киев ослабляет карантин, хотя Минздрав против (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n139071-kiev-oslablyaet-karantin-nesmotrya-na-zayavleniya-minzdrava-chto-stolica-esche-ne-gotova.htmlРакурс
Киев сегодня вводит следующий этап ослабления карантина.
С сегодняшнего дня начнут работать детские сады, учреждения профтехобразования для выпускников и абитуриентов, а также спортивные комплексы, залы и фитнес-центры. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время сегодняшнего видеобрифинга.
Работать разрешается учреждениями, которые выполнили требования и регламенты для безопасной работы в этих условиях.
С 30 мая в столице также заработали большие магазины, ТРЦ и гостиницы.
В то же время в Минздраве считают, что Киев, а также еще пять областей — Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая еще не готовы к внедрению послаблений карантина.
В Минздраве подчеркивают, что послабление карантина требует соответствия эпидситуации в регионе определенным критериям, которые отражают контроль за распространением вируса и уровень способности системы здравоохранения ему противостоять.
Эти критерии предусматривают, что:
- инцидентность (количество новых случаев коронавируса за последние семь дней) должна составлять менее 12 на 100 тыс. населения;
- загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации больных коронавирусом, должна составлять менее 50%;
- охват тестированием на COVID-19 должен быть не ниже уровня инцидентности.
Согласно данным Минздрава, в Киеве наблюдается превышение по показателю инцидентности — 13,18 случаев на 100 тыс. населения при необходимых не более 12.
Напомним, в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в женском монастыре на Подоле.