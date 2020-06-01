Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Коронавирус в Киеве диагностирован у 3 тыс. 43 человек. За сутки инфицирование подтвердили еще у 58 киевлян, из них 11 — медики. Госпитализировали четырех новых больных.

За сутки заболели 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет и 13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года. Кроме того, инфицирование подтвердили у четырех детей 5−17 лет. Об этом 1 июня во время онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки умерли двое больных коронавирусом, а выздоровели шесть пациентов. За весь период пандемии в Киеве зафиксировано 68 летальных случаев, а преодолели вирус 654 киевлянина.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Подольском районе. Там вспышку COVID-19 зафиксировали в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. За минувшие сутки там обнаружили 22 больных коронавирусом, в целом инфицирование подтвердили у 26 монахинь. Восьмерых из них госпитализировали в больницы.

Монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию. Кличко призвал киевлян соблюдать карантинные правила, ведь если количество больных значительно увеличится, в городе могут снова усилить карантин.

Как сообщалось, 1 июня стартует третий этап ослабления ограничений. С сегодняшнего дня возобновляется железнодорожное сообщение, открываются спортзалы и фитнес-центры.