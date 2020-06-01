Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Украине продлен до 22 июня, однако сегодня, 1 июня, стартует третий этап ослабления ограничений. С сегодняшнего дня возобновляется железнодорожнее сообщение, открываются спортзалы и фитнес-центры.

В частности, Министерство здравоохранения разработало новые правила работы спортзалов на период карантина. Их Минздрав опубликовал на своей странице в Facebook.

Теперь всем посетителям при входе в спортзал или фитнес-центр должны измерять температуру. Если она будет выше 37,2°, допуск в помещение запрещен. Сотрудники спортзалов также перед началом работы должны проходить осмотр. Если у них будут признаки ОРВИ или температура выше 37,2°, работать им запрещается. Они должны носить маски или респираторы.

Согласно опубликованной инфографике, групповые занятия в спортзалах могут проводиться только по предварительной записи, в группе должно быть не более 10 человек. При индивидуальных занятиях в зале должно быть не более одного человека на 10 кв. м., при групповых — на 5 кв. м.

Администрация спортзалов должна ограничить количество клиентов в помещении так, чтобы не создавалось скопление людей. В частности, раздевалки и душевые кабины должны быть заполнены максимум на 50%. Кардиотренажеры должны располагаться на расстоянии 2,5 м. друг от друга.

На период карантина запрещается проведение групповых занятий для детей до 12 лет. Также не могут работать детские комнаты, спа-зоны, массажные кабинеты и фитнес-бары. Кулеры с водой тоже запрещены.

Бассейны в спортзалах могут работать, но с некоторыми ограничениями. Разрешены индивидуальные посещения и тренировки спортивных групп второго года обучения и старше.

В 50-метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более четырех человек, а в случае групповых тренировок — не более шести. В 25-метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более двух человек, во время групповых тренировок — не более трех.

Кроме того, с 1 июня возобновляются межобластные железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки. Так, начинают курсировать несколько десятков поездов дальнего следования, а также более 200 пригородных электричек.

Также на третьем этапе ослабления ограничений разрешается проводить экзамены в вузах и колледжах. В регионах допускается работа инклюзивно-ресурсных центров с целью обеспечить зачисление детей с особыми образовательными потребностями в учреждения образования. Разрешается и посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы.

Все это должно функционировать с соблюдением противоэпидемических мер, с использованием масок и других средств защиты. Решения о смягчении карантинных ограничений на уровне области принимаются комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось, не во всех регионах эпидемиологические показатели позволяют перейти к третьему этапу выхода из карантина. По данным Министерства здравоохранения, ослабление карантина находится под вопросом в Киеве, а также в Волынской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.