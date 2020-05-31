Киев и пять областей не готовы к третьему этапу выхода из карантина — Минздрав (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n139040-kiev-i-pyat-oblastey-ne-gotovy-k-tretemu-etapu-vyhoda-iz-karantina-minzdrav-infografika.htmlРакурс
Карантин в Украине смягчают с 1 июня, однако не во всех регионах эпидемиологические показатели позволяют перейти к третьему этапу выхода из карантина. По данным Министерства здравоохранения, ослабление карантина находится под вопросом в Киеве, а также в Волынской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на официальном сайте ведомства.
В Киеве, а также в Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях показатель инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) превышает установленные нормы.
В Донецкой области показатель инцидентности низкий, но в регионе слишком мало проведено тестов на коронавирус.
Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга уточнил, что в Украине действует адаптивный карантин и ослабление ограничений возможно лишь в тех областях, которые соответствуют всем трем критериям.
Как известно, для ослабления карантина области должны соответствовать следующим требованиям:
- количество новых случаев COVID-19 за последнююнеделю на 100 тыс. населения не превышает 12;
- загруженность коек в больницах менее 50%;
- охват тестированием более 12 на 100 тыс. населения.
Решения о смягчении карантинных ограничений на уровне области принимаются комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Киеве резко возросло количество инфицированных коронавирусом. Всего за сутки инфицирован 81 человек, в том числе 11 медиков.