Киев и пять областей не готовы к третьему этапу выхода из карантина. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Украине смягчают с 1 июня, однако не во всех регионах эпидемиологические показатели позволяют перейти к третьему этапу выхода из карантина. По данным Министерства здравоохранения, ослабление карантина находится под вопросом в Киеве, а также в Волынской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на официальном сайте ведомства.

В Киеве, а также в Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях показатель инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) превышает установленные нормы.

В Донецкой области показатель инцидентности низкий, но в регионе слишком мало проведено тестов на коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга уточнил, что в Украине действует адаптивный карантин и ослабление ограничений возможно лишь в тех областях, которые соответствуют всем трем критериям.

Как известно, для ослабления карантина области должны соответствовать следующим требованиям:

количество новых случаев COVID-19 за последнююнеделю на 100 тыс. населения не превышает 12;

загруженность коек в больницах менее 50%;

охват тестированием более 12 на 100 тыс. населения.

Решения о смягчении карантинных ограничений на уровне области принимаются комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Киеве резко возросло количество инфицированных коронавирусом. Всего за сутки инфицирован 81 человек, в том числе 11 медиков.