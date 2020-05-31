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Київ і п'ять областей не готові до третього етапу виходу з карантину. Фото: Ракурс

Київ та ще п’ять областей не готові до третього етапу виходу з карантину — МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

31 тра 2020, 16:33
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Карантин в Україні пом’якшують із 1 червня, однак не в усіх регіонах епідеміологічні показники дозволяють перейти до третього етапу виходу з карантину. За даними Міністерства охорони здоров’я, ослаблення карантину залишається під великим питанням у Києві, а також у Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я на офіційному сайті відомства.

У Києві, а також у Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях показник інцидентності (кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) перевищує встановлені норми.

У Донецькій області показник інцидентності низький, але в регіоні занадто мало проведено тестів на коронавірус.

Київ і п'ять областей не готові до третього етапу виходу з карантину. Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу уточнив, що в Україні діє адаптивний карантин і ослаблення обмежень можливо лише у тих областях, які відповідають усім трьом критеріям.

Як відомо, для ослаблення карантину області повинні відповідати наступним вимогам:



  • кількість нових випадків COVID-19 за останній тиждень на 100 тис. населення не перевищує 12;
  • завантаженість ліжок у лікарнях менше 50%;
  • охоплення тестуванням понад 12 на 100 тис. населення.

Рішення про пом’якшення карантинних обмежень на рівні області виноситься комісією із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу в Києві різко зросла кількість інфікованих коронавірусом. Всього за добу зараження підтверджено у 81 особи, в тому числі у 11 медиків.

Читайте також: Коронавірус не відступає: в Україні за добу майже півтисячі нових хворих

Джерело: Ракурс


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