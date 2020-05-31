На КПП «Тиса» пропуск транспорту відновлено. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n139039-na-kpp-tysa-propusk-transportu-vidnovleno-prykordonnykam-napravleno-pidkriplennya.html

Ракурс

На Закарпатті пункт пропуску «Тиса», який розташований на кордоні з Угорщиною, відновив пропускні операції. На Закарпаття виїхав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, щоб особисто розібратися у причинах інциденту та не допустити нестандартних ситуацій на кордоні.

Про це повідомляє прес-служба ДПС у Facebook.

Спікер ДПС Андрій Демченко заявив, що люди, які заблокували пункт пропуску, були незадоволені оформленням окремих транспортних засобів, що перевозять товари та вантажі до України.

Наразі конфлікт локалізовано і роботу пропускного пункту відновлено.

У ДПС заявляють, що протестуючі намагалися провокувати прикордонників. Для недопущення провокацій на місце інциденту було направлено додаткові сили прикордонної служби.

У результаті інциденту порушень перетину державного кордону не відбулося, але утворилася черга.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні вранці пункт пропуску «Тиса» було заблоковано водіями транспортних засобів. Конфлікт на кордоні виник ще вчора, коли голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров доручив створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.