Водії заблокували КПП з Угорщиною. Фото: Мукачево.нет

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У Закарпатській області водії мікроавтобусів заблокували пункт пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною.

Станом на сьогоднішні ранок на КПП перебувають до півсотні неоформлених мікроавтобусів. Шофери заблокували кордон через неможливість потрапити в Україну. На кордон прибули додаткові сили Державної прикордонної служби. Про це повідомляє ДПСУ.

Від ранку 31 травня водії транспортних засобів унеможливлюють в’їзд та виїзд автомобілів через пункт пропуску. Їх дії часом носять провокативний характер, адже намагаються чинити тиск на контрольні служби, — зазначили в службі.

За інформацією ЗМІ, конфлікт на митниці виник ще вчора. Сталося це після того, як голова Закарпатської ОДА Олексій Петров доручив місцевим силовикам створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

Виявилося, що водії, які сьогодні перебувають на КПП, окрім особистих речей громадян, переміщують ще й посилки на замовлення. Дехто з водіїв відмовляється письмово декларувати товари та подавати документи до митного контролю. Така відмова не дозволяє законно перетнути кордон.

За інформацією ЗМІ, вчора на кордоні була черга з понад 300 мікроавтобусів. Потрапити в Україну люди не могли понад 30 годин.

Нагадаємо, 13 травня Кабінет міністрів заборонив українцям їздити у Білорусь за внутрішніми паспортами. Постанова уряду набирає чинності з 1 вересня 2020 року.