Сніг у Карпатах. Фото: wikimedia.org/

https://racurs.ua/ua/n139034-karpaty-za-den-do-pochatku-lita-zasypalo-snigom-foto-video.html

Ракурс

У Карпатах в останній день весни падає сніг.

Через погіршення погоди у горах спостерігається рясний сніг. Зокрема, снігопад спостерігається і на горі Піп Іван Чорногірський. Сьогодні вранці на високогір’ї обмежена видимість до 20 м і падає сніг. Фіксуються пориви вітру до 20 м/c. На горі стовпчики термометрів показують 4° морозу. Про це 31 травня повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Світлини засніжених Карпат у соціальних мережах публікують і користувачі.

Крім того, сьогодні Гідрометцентр попереджає, що через сильні зливи в областях очікується підйом рівнів води і це загрожує можливими підтопленнями.

За даними синоптиків, затоплення сільськогосподарських угідь можливо на річках басейнів Сяну та Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях. Також підвищення рівнів води очікується на річках басейну Прип’яті, річках Закарпатської області і річках басейнів Прута, Сіреті та Західного Бугу у Львівській і Волинській областях. Крім того, місцями можливе формування схилового стоку.

Нагадаємо, сніг в Карпатах фіксували і 27 травня. При цьому у горах все ще зберігалася холодна погода, а температура повітря не піднімалася вище 1° морозу.