Суд арештував ще п’ятьох учасників перестрілки в Броварах (ФОТО)

Стрілянина в Броварах: суд арештував вже 11 затриманих

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Броварський міський райсуд продовжує обирати запобіжні заходи учасникам перестрілки в місті.

Станом на сьогодні співробітники поліції затримали вже 30 осіб, які причетні до збройного конфлікту. Правоохоронці оголосили про підозри 23 із них. Про це 31 травня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Наразі суд обрав запобіжний захід 11 підозрюваним. Феміда сьогодні арештувала на 60 діб без права внесення застави п’ятьох осіб. Вчора у Броварах почали обирати затриманим стрільцям запобіжний захід. У суботу арештували шістьох затриманих.

Нагадаємо, 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями. Одна з груп привела місцевих «тітушок», інша — завезло найманців із Вінниці. На таку резонансну подію відреагував і президент Володимир Зеленський, який доручив главі МВС Арсену Авакову знайти і покарати винних.

Після стрілянини в Броварах силовики затримали 28 учасників цього збройного конфлікту. Більшості оголосили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.